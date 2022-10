Manuel Marques lembra luta contra o bullying e a importância do humor

Manuel Marques esteve à conversa com Ana Rita Clara e numa conversa franca e intimista o ator abordou a importância do humor ao longo da sua vida.

O também comediante recordou ainda o tempo em que teve de lidar com o “bullying” e como o humor foi uma “arma” importante. Tudo aconteceu durante a entrevista transmitida no programa “À Conversa com Ana Rita Clara”, na TVI Ficção.

“O humor é uma arma fantástica. Eu usava o humor para me afirmar”, começou por explicar Manuel Marques.

“Antes que fosse ‘bullyizado’ já me ‘bullyizava’ a mim próprio, já brincava comigo. Sou baixinho? Sou sim senhor. Sou magrinho? Sou sim senhor. Antes que gozassem já eu o fazia”, lembrou ainda.

“Para se fazer humor é preciso ter um grande sentido de autocrítica e saber brincarmos connosco próprios”, disse ainda.