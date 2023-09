Manuel Marques regressa aos palcos com a peça “Noite de Reis”

Manuel Marques irá regressar aos palcos para integrar o elenco da peça “Noite de Reis” que estará em exibição nos dias 9 e 10 de setembro.

Manuel Marques, ator de “Festa é Festa”, regressa aos palcos do teatro já este mês de setembro. Nos dias 9 e 10, a peça “Noite de Reis” estará em exibição no Cineteatro Louletano, em Loulé. A peça estreou no início do ano e contou com uma temporada completamente esgotada, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

“Noite de Reis”, uma das obras mais populares de William Shakespeare, é uma comédia sobre o amor. Adriano Luz, Cristóvão Campos e Filipe Vargas integram, também, o elenco.

Recentemente, Manuel Marques recorreu às redes sociais para despedir-se de “um companheiro incrível”, o gato dos pais, que faleceu com 21 anos: “Obrigado Gatarrão. Descansa em paz”, escreveu, na altura.