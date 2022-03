Manuel Marques revela como as filhas reagiram ao divórcio: “Foi fácil a adaptação”

Manuel Marques terminou este ano o casamento, de 15 anos, com Ana Martins e iniciou depois uma relação com a atriz Beatriz Barosa, de 24 anos.

O ator, de 46, conheceu a atual companheira durante as gravações da trama “Festa é Festa”, da TVI, e desde então são várias as demonstrações de afeto do casal.

No entanto, Manuel Marques tem duas filhas, Inês, de 14, e Elisa, de seis, resultado do antigo matrimónio, e que tiveram de se adaptar à nova dinâmica familiar. Em declarações à revista “Caras” o intérprete revelou como foi essa adaptação.

“Estou a viver uma fase muito feliz, claro que sim. Nem fazia sentido se não fosse assim. Para as minhas filhas foi fácil a adaptação [à separação], muito fácil. Tem sido uma transição, como é óbvio, mas tem estado a decorrer com toda a normalidade. Estamos bem”, disse à revista.

Recorde-se que Beatriz Barosa já conhece as filhas do comediante e que estas já passaram férias com o casal em agosto deste ano.