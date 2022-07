Manuel Marques revela que os pais tiveram a “mala feita” devido aos incêndios

Manuel Marques revelou, esta sexta-feira, 15 de julho, que os pais tiveram a “mala feita” para o caso de terem de abandonar a sua casa devido aos incêndios em Palmela.

O humorista, de 47 anos, relatou, no perfil de Instagram, a história dos pais que estiveram prestes a sair de casa face ao perigo que enfrentaram com os incêndios que deflagraram em Palmela.

“Triste a imagem do incêndio que deflagrou em Palmela. Foram dias difíceis. Uma serra que conheço tão bem, que subi e desci tantas vezes de bicicleta na minha adolescência.

Vivi de perto e com enorme preocupação esta tragédia. Sei de pessoas que conheço que tiveram que abandonar as suas casas. Os meus pais (que vivem muito perto de onde deflagrou o incêndio) tiveram a mala feita para o caso de terem de abandonar a sua casa”, contou.

“Neste momento uma parte significativa da serra ficou destruída pelas chamas e levará algum tempo até que a força da natureza a volte a pintar de verde. Um fogo de origem criminosa”, prosseguiu.

De seguida, o comediante deixou o agradecimento aos bombeiros e todos os profissionais envolvidos na luta contra o fogo. “Quero aqui agradecer aos bombeiros, meios aéreos e todos os envolvidos que arriscaram a sua vida a combater as chamas. Alguns continuam ainda no terreno até dar este incêndio como completamente extinto. Um muito obrigado a estes e outros bombeiros e equipas de combate aos incêndios que neste momento se encontram a lutar em cenários como este por todo o país. Os verdadeiros heróis”, concluiu.