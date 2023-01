Manuel Marques revoltado com construção do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude

Manuel Marques recorreu às redes sociais para mostrar a sua indignação com uma situação que considera “grave e insultuosa”.

O ator e humorista não concorda a construção do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude para receber o papa Francisco.

“Isto já é gozar certo? Mesmo que não passe de projeto. Esta megalomania é grave e insultuosa. Não será ‘pecado’ só imaginar uma colossalidade destas quando há pessoas a dormir nas ruas porque não conseguem pagar uma casa para morar para além de tudo o resto?”, começou por desabar.

“Sou católico, tenho a minha fé, mas este disparate não pode nem deve sobrepor-se ao respeito e à dignidade humana. Não escolhi ser ‘o centro do mundo’. Escolhi viver num país que tem tudo para ser Grande. Não por via palcos milionários mas por dar melhores condições a que cá vive e trabalha. Será necessário um palco tão grande para esconder a escultura do Cutileiro?”, rematou.