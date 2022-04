Manuel Marques encontra tesourinho de quando era criança

Manuel Marques encontrou, esta quarta-feira, um tesourinho de quando era criança. Na fotografia, o humorista mostra-se ao lado da irmã, Ana Marques.

O comediante, que integra o elenco da série “A Crónica dos Bons Malandros” (RTP), encontrou em casa dos seus pais uma fotografia antiga em que surge ao lado da irmã e da mãe.

“A minha irmã, eu (com umas impecáveis jardineiras) e a minha mãe. Fotos do ‘baú’ na casa dos meus pais. Ana Marques com uma bela ganga à boca de sino”, escreveu o artista na legenda.

Diversos internautas elogiaram Manuel e Ana Marques alegando que os dois são parecidos com a mãe. “São parecidíssimos com a vossa mãe”, comentou um seguidor. “A Ana é igual à mãe”, atirou outra fã.

