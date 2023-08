Manuel Melo, ator de “Festa é Festa”, partilha “outra parte da vida”

Manuel Melo recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um “hobby”. O ator de “Festa é Festa” toca guitarra.

Manuel Melo, ator de “Festa é Festa”, tem um gosto especial por outra vertente artística, mas nunca divulgou com os seguidores… Até agora. O artista, de 42 anos, toca guitarra e costuma atuar todas as quintas-feiras numa loja em Peniche.

“Outra parte da minha vida… Quem quiser, é aparecer, todas as quintas-feiras na Storm Born, é na Consolação, Peniche, e sempre com o meu grande amigo Pika Dias. Rock On, hoje [ontem] das 19 horas às 21 horas”, escreveu na legenda da publicação, na qual surge a tocar.

Recentemente, o ator chorou a morte da “avó Mariana”: “A avó Mariana, acolheu-me, ‘adotou-me’, e deu-me carinho, deu-me amor, e para sempre estarei eternamente grato, mais do que qualquer palavra escrita possa explicar. A avó Mariana deixou-nos hoje…um beijo enorme avó!”, referiu, na altura, nas redes sociais.