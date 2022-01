Manuel Melo celebra primeiro aniversário do filho

O primeiro filho de Manuel Melo completou um ano esta quarta-feira e a data foi assinalada nas redes sociais com uma fotografia inédita.

Desde o nascimento de Martim, o ator tem partilhado na conta de Instagram vários momentos do crescimento do bebé e esta quarta-feira destacou o marco especial do primeiro aniversário.

“Um ano de descoberta. Que venha essa vida completa e cheia de alegria que muda a vida de todos à tua volta, completamente rendido a ti”, escreveu o, também, apresentador na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/B9lupAVnUi8/

Martim nasceu da relação entre Manuel Melo e Sofia Fernandes. Recorde-se que o casal vive junto há cerca de dois anos.

