Manuel Melo esclarece relação com Sofia Fernandes: “Não estamos juntos há dois anos”

Manuel Melo esclareceu, esta segunda-feira, 28 de março, a relação com a ex-companheira, Sofia Fernandes. O ator explicou que os dois já não estão juntos.

Depois de terem saído entrevistas a ser referenciado como namorado de Sofia Fernandes, o intérprete fez questão de esclarecer a situação, no perfil de Instagram, revelando que os dois se separaram em janeiro de 2010.

“Saíram há dias umas entrevistas em algumas revistas que referenciam-nos como namorados e decidimos esclarecer: Eu e a Sofia Fernandes (mãe do Martim) não estamos juntos há dois anos, desde janeiro de 2020, mas estaremos para sempre unidos pelo bem-estar deste grande amor comum que é o nosso filho”, disse.

“Estas fotografias foram tiradas ontem, depois do nosso campeão ter participado no seu primeiro sarau de ginástica”, acrescentou, numa fotografia em que surge ao lado do filho, Martim, e da ex-companheira.