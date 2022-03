Manuel Moreira recebe pedido de desculpas após ter sido alvo de comentários ofensivos

Manuel Moreira recebeu um pedido de desculpas de um internauta que teceu vários comentários negativos sobre a homossexualidade do ator.

Depois de ter partilhado com os seguidores as várias ofensas de que foi alvo nas redes sociais, o intérprete criticou a atitude do autor destes comentários. Agora, um dos cibernautas pediu desculpa a Manuel Moreira.

“Manel, sou o Pedro, o dono da conta de Instagram da qual ontem foram enviadas as mensagens e os vídeos. Em primeiro lugar, queria pedir-te desculpa pelo que disse no vídeo, pois não reflete em nada de todo a pessoa que sou e os valores que sigo na minha vida”, começou por admitir o seguidor.

“Estou a estudar fora e vim passar uns dias a Portugal, ontem fui beber uns copos e deu neste disparate. Quero que saibas que não fui eu que mandei aquelas mensagens… mas independentemente de todos os contornos a realidade é que te ofendi e magoei. Não há muito forma de concertar o que está feito, mas quero que saibas que estou mesmo muito arrependido e te peço as mais sinceras desculpas pelo sucedido”, explicou.

“Já teria feito um pedido de desculpas público, mas neste momento tenho as minhas contas todas eliminadas. Espero que aceites o meu pedido de desculpas e obrigado por me ouvires. Um abraço”, concluiu.

O ator aceitou o pedido de desculpas de Pedro e deixou um recado: “A violência gratuita não é algo que se relativize mas um pedido de desculpas é sempre o primeiro passo e não seria honesto não o partilhar aqui. Espero que todos os envolvidos (não só o Pedro) cresçam e se tornem mais empáticos e que este episódio infeliz tenha servido para um propósito maior”.