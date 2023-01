Manuel Pureza explica o porquê dos amores de Marco Paulo não terem sido abordados na série

Manuel Pureza, realizador da série biográfica de Marco Paulo, explicou que a vida amorosa do cantor não foi abordada no projeto porque sempre foi uma questão ocultada pelo artista.

O realizador optou por não fazer qualquer referência aos amores de Marco Paulo porque não se sentiu confortável a abordar um tema que sempre foi mantido fora das luzes da ribalta, ao longo da carreira.

“Há sempre uma nuvem que paira sobre as grandes figuras que não falam da sua intimidade — e sobre a qual estão no direito total de não falar”, começou por dizer ao site NiT.

Manuel Pureza adiantou que por “mais suspeitas” que as pessoas tenham, o cantor não fala sobre o assunto. “Por mais suspeitas que as pessoas tenham, ele não fala sobre isso. Eu não falei com ele sobre isso. Também me parece que mais ninguém chegou a essa questão porque não é confortável, sobretudo para uma pessoa que faz questão de não falar”, prosseguiu.

Durante a série, segundo o realizador, o artista também não abordou a relação familiar com o afilhado. “Há coisas sobre as quais ele não fala. Tirando pessoas que tenham algumas provas, são tudo conjeturas. Não fala da sua intimidade, das suas relações pessoais, da sua relação familiar com o afilhado”, rematou.