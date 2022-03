Manuela Couto destaca amizade de longa data com Fernado Luís

Manuela Couto destacou, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, a amizade de longa duração que tem com o ator Fernando Luís. Os dois começaram a dar os primeiros passos na representação juntos.

A intérprete está de novo a trabalhar com Fernando Luís devido à nova novela da SIC “A Serra”. No perfil de Instagram, Manuela Couto partilhou com os fãs a relação de amizade que existe desde que eram crianças.

“Começámos esta brincadeira na idade das brincadeiras. Tínhamos 10, 12 anos e não sabíamos que brincar podia ser uma profissão. Tivemos uma infância e uma adolescência maravilhosas”, começou por lembrar.

“Sempre no palco, sempre a rir, a chorar, a chorar a rir! Hoje, todos os dias, em todas as cenas vamos a esse lugar mágico! Choramos e rimos, choramos a rir! E grande parte do meu prazer de fazer esta novela vem do facto de estar com o Fernando Luís! Temos tanta sorte!” acrescentou.

Na nova aposta da ficção nacional por parte da estação privada, Manuela Couto dá vida a Carminho Teles de Arriaga que é casada com Manuel (Fernando Luís), que faz tudo para ver a mulher feliz.