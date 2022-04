Manuela Couto vive primeiro aniversário sem a mãe: “Todos os dias me espanto com a tua ausência”

Manuela Couto está a viver um dia difícil, esta segunda-feira, 15 de março, por ser o primeiro aniversário da sua mãe, em que esta não está presente depois de ter perdido a vida.

A atriz recorreu ao perfil de Instagram para assinalar a data em que a progenitora completaria mais um ano. A intérprete confessou que está a aprender a lidar com a ausência da sua mãe.

“Todos os dias me espanto com a tua ausência. E todos os dias ocupas todos os espaços do meu coração! E hoje, no primeiro dia do teu aniversário sem ti, chego ainda mais depressa a todas as tuas palavras. Sempre contigo!” desabafou.

Na secção de comentários, entre as várias mensagens de apoio que surgiram, destaque para a de Rita Blanco e Heitor Lourenço.

Manuela Couto está, neste momento, a gravar a nova novela da SIC, “A Serra”.