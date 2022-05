Manuela Couto mostra-se ao lado dos filhos: “Fomos passear”

Manuela Couto aproveitou o Dia da Mãe, que se celebrou este domingo, 1 de maio, para passear com os filhos, Manuel, de 22 anos, e João, de 27.

A atriz, de 58 anos, foi passear no final de semana. No perfil de Instagram, a artista eternizou o momento com uma fotografia em que a artista aparece ao lado de Manuel e João.

“Fomos passear”, escreveu na legenda de uma partilha rara.

Além de Manuela Couto, também a atriz Marta Melro assinalou o Dia da Mãe nas redes sociais. A intérprete de “Festa é Festa”, que está a viver a primeira gravidez, elogiou a progenitora.

“Cresci a admirar e a ambicionar ser uma mulher como a minha mamã, hoje posso dizer que ambiciono mais”, disse. “Ambiciono ser uma mãe tão maravilhosa como ela. A contar os dias para nos abraçares. Ti amo”, rematou.