Marante recorda doença da mulher e afirma: “Nunca lhe faltou nada”

Marante foi um dos convidados do último vespertino “Goucha”, na TVI, e recordou uma das fases mais delicadas da sua vida.

O cantor lembrou a época em que a sua mulher, que morreu em 2021, sofreu um AVC e como teve de cuidar dela após a doença.

“Fui dar com ela entre a mesinha de cabeceira e a cama. Quando olhei, vi logo que tinha sido um ataque, foi um AVC”, começou por recordar.

“O que me resta é a consciência que tudo fiz para que nada faltasse e nunca faltou nada”, continuou, acrescentado: “Nunca pensei no momento em que ficaria sem ela. Nunca me preparei”.