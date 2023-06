Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, dá as boas-vindas ao sétimo filho

Marc Anthony, que é pai dos gémeos Emme e Max, frutos do relacionamento terminado com Jennifer Lopez, partilhou o nascimento do sétimo filho.

Marc Anthony, de 54 anos, e Nadia Ferreira, de 24, deram as boas-vindas ao primeiro filho em conjunto. A notícia foi partilhada pelo músico no domingo, 18 de junho, dia em que se assinala o Dia do Pai em vários cantos do globo.

“O tempo de Deus é sempre perfeito”, escreveu Marc na legenda da publicação, sem divulgar o sexo da criança.

Recorde-se que Marc Anthony é pai de Arianna Muñiz, nascida na década de 1990, do relacionamento com Debbie Rosado. Ainda com Debbie, adotou Alex, filho mais velho da ex-companheira e fruto de um relacionamento anterior.

Com Dayanara Torres, nasceram Cristian, de 22 anos, e Ryan, de 19. Já do romance com Jennifer Lopez, que durou cerca de dez anos, nasceram os gémeos Emme e Max, de 14 anos.

Atualmente, Jennifer Lopez, de 53 anos, mantém um relacionamento com o ator de Hollywood Ben Affleck, realizador do filme “Air” que estreou nas salas de cinema nacionais em abril.