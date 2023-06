Marcantonio Del Carlo atualiza o estado do processo de nacionalidade portuguesa

Com dificuldades para poder ter a nacionalidade portuguesa, Marcantonio Del Carlo dá novidades do estado do processo.

Marcantonio Del Carlo é italiano por nascença, mas trabalha em Portugal há décadas e estudou em Portugal desde novo. O ator teve dois casamentos terminados e vai no terceiro matrimónio, os três com mulheres portuguesas. Apesar de todas essas variantes, Marcantonio têm tido dificuldade para conseguir a nacionalidade portuguesa, uma vez que o Estado não o reconhece como cidadão português.

Contudo, o ator partilhou nas redes sociais novidades sobre o processo de cidadania portuguesa.

“Esta semana ainda na senda do meu processo para obter a nacionalidade portuguesa fiz um regresso ao passado”, começa por escrever.

“A juntar toda a documentação que prova que fiz o meu percurso escolar em Portugal, fui a Leiria e a Santarém obter provas do mesmo. E aqui estou ou estava eu, em 1979, em Leiria a frequentar o oitavo ano”, onde mostra imagens antigas.

“A pouco e pouco a juntar as peças de um puzzle que espero que o estado português reconheça como legitimo de um potencial luso com origem italiana. Passei com três valores de cinco em português (nessa altura mal dizia eu ‘óh pá!’) e cinco de cinco em história”, conta.

“Agora falta Santarém me reconhecer, Lisboa e depois o Conservatório onde me formei como ator. Obrigado ao Professor Álvaro Mendonça e a todos os serviços administrativos do liceu de Leiria que foram extraordinários nesta pesquisa. Está quase…”, termina.

Marcantonio Del Carlo está envolvido na série de sucesso da Netflix “Rabo de Peixe”, que foi renovada para a segunda temporada.