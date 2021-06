Marcantónio Del Carlo celebra os quatro meses da filha

Simone, a filha dos atores Marcantónio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro, completa esta sexta-feira quatro meses e o intérprete lembrou o nascimento da bebé.

Um dia de celebração. Marcantónio Del Carlo, que pode ser visto na novela na noite da SIC “Terra Brava”, no papel do “Cabo Figueiredo”, lembrou os quatro meses da filha, Simone, nesta sexta-feira. A bebé é fruto da relação com a atriz Iolanda Laranjeiro.

“Há 4 meses eu e a Iolanda estávamos a pensar que o nosso natal de 2020 iria ser o Natal das nossas vidas. E não é que vai ser mesmo… boa sexta feira para todos!”, escreveu o ator no perfil de Instagram.