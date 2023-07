Marcantonio Del Carlo critica a retirada de tendas de Lisboa por causa da JMJ

A Jornada Mundial da Juventude é já no início de agosto. Marcantonio del Carlo critica o que está a ser feito em Lisboa por causa da “vinda do Papa”.

Com início marcado para dia 2 de agosto, a Jornada Mundial da Juventude vai tomar conta de Lisboa. Muitas medidas estão a ser tomadas para receber milhões de pessoas e, em especial, o Papa Francisco.

Contudo, muitas das mudanças que estão a ser feitas não agradam a todos e têm sido alvo de críticas. O ator Marcantonio Del Carlo é uma das pessoas a tecer comentários a alguns aspetos, em específico, a retirada de tendas de pessoas sem-abrigo, na zona da Avenida Almirante Reis.

Na sua página do Instagram, o ator partilhou uma fotografia alusiva ao que critica e escreveu: “Expliquem-me como é que a vinda do Papa Francisco a Lisboa, na tal semana ‘jovem’ onde é suposto fazer os ‘jovens’, ‘adultos’, ‘todos’, pensar sobre a vida, vai fazer com que imagens como estas, na cidade dos TukTuk, ruas azuis e cor-de-rosa, restaurantes chiques com estrelas de pneu a abarrotar, comida, bebida, sunsets vips e cheios de glamour, desapareçam? Tenham vergonha. Muita vergonha”.

Na caixa de comentários, muitos seguidores de Marcantonio concordam com o ator e partilharam o mesmo ponto de vista, comentando também sobre o custo do palco construído para o evento e defendendo que haveria lugares melhores para a JMJ como o Santuário de Fátima.