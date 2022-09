Marcantonio Del Carlo em três frentes: série, novela e cinema

Marcantonio Del Carlo vai integrar a série da RTP1 “Cubra Livre”, que se estreia nesta quarta-feira. O ator vai estar ainda em novela e no cinema.

O ator integra o elenco da série “Cuba Livre”, que se estreia esta quarta-feira, dia 21 setembro, na RTP1, depois do “Telejornal”. “Cuba Livre” é uma ficção histórica, baseada em factos reais, que acompanha a luta de Annie Silva Pais, filha do último diretor da PIDE, em busca da liberdade e da sua verdadeira identidade.

Entretanto, Marcantonio Del Carlo interpreta ainda a personagem “João” na nova novela da SIC, “Sangue Oculto”, que se estreou nesta segunda-feira. A trama conta a história de duas gémeas que nunca se viram e descobrem que foram separadas à nascença.

O ator participa, também, no filme “Submissão”, que tem estreia marcada para o dia 20 de outubro e antestreia para o dia 23 de setembro, às 20.30 H, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. O filme aborda a violação no matrimónio e todos os subtemas em redor deste assunto e conta com nomes como Maria João Abreu, José Raposo ou João Catarré.