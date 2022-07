Marcantonio Del Carlo: “Isto do cinema é sempre muito doloroso”

Marcantonio Del Carlo é um dos rostos que integra o elenco do “remake” do filme “Pai Tirano” e falou sobre a experiência nas redes sociais.

“Isto do cinema é sempre muito doloroso. Fazes um filme e muitos meses depois ele estreia”, começou por escrever.

“Voltas a encontrar uma ‘família’ que se constituiu durante semanas e depois cada um foi à sua vida. Depois de muito tempo lá nos encontramos na estreia e a alegria volta a iluminar as almas de quem viveu momentos únicos de uma experiência que fica para sempre guardada”, acrescentou.

“Foi o que aconteceu esta semana com o ‘Pai Tirano’, que finalmente estreou e voltou a juntar um grupo de trabalho fantástico que guiados pelo João Gomes que viveu uma jornada maravilhosa do cinema português. Vão ver, por favor. O filme vale as pessoas que lá estão. Obrigado”, rematou.