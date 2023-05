Marcantonio Del Carlo lembra infeção com covid nas gravações de “Rabo de Peixe”

O ator Marcantonio Del Carlo lembrou as gravações da série da Netflix “Rabo de Peixe” e a altura em que ficou infetado com covid-19.

Marcantonio Del Carlo é um dos atores da nova série da Netflix “Rabo de Peixe”, que se estreia na plataforma de “streaming” no dia 26 de maio, e lembrou a infeção com covid-19 durante as gravações.

“Este foi o meu segundo dia de filmagens o ano passado nos Açores da série @rabodepeixenetflix que estreia esta semana na Netflix”, assinalou nas redes sociais.

“Mal sabia eu que no dia seguinte iria resultar positivo no teste do covid. Resultado: fiquei cinco longos dias fechado num hotel em São Miguel antes de voltar às filmagens”.

“Mas valeu a pena. Foi um prazer fazer esta serie. Dia 26 estreia mundial”, referiu Marcantonio Del Carlo.