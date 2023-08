Marcantonio Del Carlo passa férias com a família em Roma

Enfim, férias. O ator Marcantonio Del Carlo voltou a Itália, de onde é natural, para uns dias de descanso em família na cidade de Roma.

De regresso a casa: Marcantonio Del Carlo voltou ao país de onde é natural, Itália, na companhia da família, para umas férias em Roma.

Nas redes sociais, o ator publicou a primeira imagem captada já na cidade italiana, ao lado da filha, Simone, de um ano e meio.

“A preparar a nossa primeira noite em Roma… jantar com os tios, primos e mãe em Trastevere”, referiu o intérprete nas redes sociais.

E, a propósito da mãe da menina, Iolanda Laranjeiro surpreendeu nesta semana os fãs com uma mudança de visual: a atriz, de 39 anos, mostrou-se de cabelos longos e em tons acobreados.

“Do curto ao longo, do louro ao escuro e, por último, o ruivo”, foi assim que iniciou a legenda da publicação. “Mas, desta vez, mudámos também o ruivo para o ‘chocolate com luzes’ e com mais comprimento, através da aplicação de novas extensões”, acrescentou, mostrando-se animada durante todo o processo de mudança.