Marcantonio Del Carlo prepara próxima peça por videoconferência

Marcantonio Del Carlo está a preparar a próxima peça “Amado Monstro” por videoconferência. Isto porque os ensaios foram cancelados devido à pandemia da Covid-19.

O ator encontra-se no ar no papel de polícia na novela “Terra Brava”, da SIC. Além deste papel, o intérprete também integra o elenco de “Amado Monstro”, que foi adiado para setembro.

A peça, que conta também com João Didelet, vai estrear-se no palco do Teatro da Trindade. Até lá, os atores têm ensaiado da única forma que podem, estando fechados em casa: por videoconferência.

Esta peça é a adaptação da obra com o mesmo nome de um romancista espanhil Javier Tomeo. “Amado Monstro” conta a vida de um homem que, subjugado pela mãe, só aos quarenta e cinco anos se candidata ao seu primeiro emprego – guarda-noturno de um banco.

Durante a entrevista de emprego, liderada pelo diretor de recursos humanos do banco, os dois homens descobrem que ambas as mães são ditadoras e que nunca os deixaram voar. Criam uma forte empatia, mas, no fim, percebem que nada têm a ver um com o outro.

Recorde-se que, além de ter a vida profissional muito agitada por agora, Marcantonio Del Carlo anunciou que vai ser pai pela primeira vez. A companheira de esperanças de uma menina.

