Marcantonio Del Carlo regressa aos Açores para nova novela da SIC

O ator Marcantonio Del Carlo está de regresso aos Açores para participar na novela protagonizada por Sofia Ribeiro.

Sofia Ribeiro protagoniza a novela que a SIC começa a gravar em breve nos Açores e o elenco conta com Marcantonio Del Carlo, que está de regresso às ilhas.

“E hoje comecei a viver mais uma aventura televisiva. Vou regressar aos Açores que têm sido uma constante nestes últimos anos na minha vida de ator”, escreveu o intérprete no perfil de Instagram.

“Depois de São Miguel o ano passado, com ‘Rabo De Peixe’, da Netflix, agora volto a aterrar na Terceira onde já fui muito feliz com duas peças de teatro que levei em digressão há uns anos”.

“Este namoro começou há muitos anos com a novela ‘Filha Do Mar’, onde tive oportunidade de conhecer quase todo o arquipélago. Anos mais tarde com ‘A Passagem Das Horas’ do Álvaro De Campos, conheci o Pico, a única ilha que me faltava descobrir”.

“Agora volto, outra vez, a estas gentes e terra maravilhosas onde me deslumbro com a paisagem, apaixono-me pelas pessoas e vivo um tempo sempre exuberante. Obrigado Açores. Cá vou eu…outra vez!”