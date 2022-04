Márcia Leal está grávida de mais uma menina

Márcia Leal anunciou que vai ser mãe de uma menina. O sexo do terceiro filho da atriz foi revelado através de um rastreio pré-natal não invasivo da SYNLAB que permite detetar as principais trissomias.

“Apesar de estar bastante confiante de que tudo está bem, o rastreio do primeiro trimestre – cujo resultado advém de vários fatores como a idade, fazendo com que os meus quarenta anos interfiram de imediato -, deu ligeiramente abaixo do valor regular. Recomendaram-me o neoBona, um teste pré-natal não invasivo seguro, e decidi fazê-lo para ficar mais descansada. Foi assim que fiquei a conhecer o sexo da minha menina”, confessou a atriz que podemos ver na novela “Terra Brava” da SIC.

Sobre os famosos desejos durante a gravidez, Márcia Leal confessou: “já senti um desejo forte de comer carapauzinhos fritos com arroz de tomate, e soube-me tão bem! E há poucos dias, também muito desejado, comi um belíssimo arroz de lingueirão!”

A atriz já tem dois filhos: Camila, de onze anos e Lourenço, de oito. Apesar de não ter sido uma gravidez planeada, a bebé foi muito desejada e sonhada, garantiu: “A vida é mesmo assim, e este bebé veio quando achou ser a melhor altura para vir. Foi muito amado em sonhos, e agora amado na realidade. E os manos sonharam, pediram e estão radiantes!”.