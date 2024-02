Márcia Soares sobre Cristina Ferreira: “Com quem quero aprender tanto”

Nas redes sociais, Márcia Soares, finalista do “Big Brother 2023”, partilhou uma fotografia com Cristina Ferreira e elogiou a apresentadora.

Márcia Soares, finalista do “Big Brother 2023” e convidada do “Big Brother – Desafio Final”, esteve no “Dois às 10”, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Nas redes sociais, a jovem deixou rasgados elogios aos apresentadores. “Obrigada por transmitir amor e paz. Gosto muito de si”, disse sobre Cláudio Ramos.

Já sobre Cristina Ferreira, Márcia revelou ser um exemplo: “Única. Com quem quero aprender tanto também. Desejo-lhe tudo o que desejo para mim. Obrigada, Cristina”, escreveu.

Durante a conversa, Márcia revelou que irá passar uma temporada em Lisboa e explicou que Francisco Monteiro, concorrente que desistiu no início da semana do “reality show”, está a viver uma “fase um pouco difícil”.