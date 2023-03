Marco Costa aceita novo desafio profissional longe da pastelaria

Marco Costa garante que não tem medo de desafios e a prova disso está no novo trabalho do conhecido pasteleiro, que vai vender casas.

O ex-concorrente dos “reality shows” “Casa dos Segredos” e “Big Brother Famosos 2”, na TVI, confessou aos seus seguidores que se vai aventurar no ramo imobiliário.

“Na vida devemos sempre estar atentos a todas as janelas que se abrem, e quando entramos abraçar os novos projetos com unhas e dentes!”, começou por escrever.

“A partir de hoje começo oficialmente dupla com o meu querido amigo Luís Messias na procura de ajudar a encontrar a vossa casa de sonho, ou a tentar encontrar comprador para os vossos imóveis, sejam eles quais forem!”, continuou.

“Por isso, conto com a vossa ajuda, sabendo que me veem como uma pessoa séria e honesta, para que se precisem e no que precisarem contem connosco! Prometo que esta dupla irá fazer tudo para encontrar o que procuram!”, afirmou.