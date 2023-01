Marco Costa ansioso para dar a conhecer à filha o seu cão Sadik

Marco Costa assinalou o aniversário do seu cão, Sadik, que adotou enquanto estava casado com a influenciadora digital Vanessa Martins.

O pasteleiro divide a guarda do animal de estimação com a também atriz. No dia em que Sadik completa mais um ano, o empresário fez questão de celebrar a data com os seguidores.

“Parabéns, meu pequeno! As saudades são muitas, mas a vontade de te voltar a ver é ainda maior”, escreveu.

Marco Costa espera que Sadik possa conhecer em breve a filha, Maria Emília. “Que brevemente possas conhecer a tua família. Serás sempre o Sadik Costa. Amo-te meu pequeno”, rematou.