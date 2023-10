Marco Costa apresenta livro “O Segredo da Receita” e agradece a Cristina Ferreira

Foi esta quarta-feira, 25 de outubro, que Marco Costa apresentou o livro “O Segredo da Receita”, que conta com um prefácio escrito por Cristina Ferreira.

Marco Costa apresentou esta quarta-feira, 25 de outubro, o livro “O Segredo da Receita” no Centro Comercial UBBO, na Amadora. Cristina Ferreira, responsável pelo prefácio da obra, esteve ao lado do pasteleiro e amigo.

Nas redes sociais, Marco Costa deixou uma mensagem: “Rodeado de família e amigos muito importantes para mim, foi assim que apresentei o meu novo livro ‘O Segredo da Receita’”, referiu.

“Um livro que, além de receitas, espero que vos inspire profundamente motive a conquistar os vossos sonhos! Quero agradecer a todos os que tiveram presentes, sei que um dia de semana com chuva e trânsito seria difícil, mas foi lindo a multidão de pessoas!”, acrescentou.

“Ontem foi, sem dúvida, um dia muito feliz. Já deves estar cansada de me ouvir agradecer, mas nunca me vou esquecer do que fizeste por mim! Obrigado, Cristina”, rematou.

Cristina Ferreira respondeu: “Mereces tudo. Estarei sempre”. A companheira de Marco Costa, Carolina Pinto, também não resistiu e comentou: “Que seja um caminho bonito este! Amo-te muito”.