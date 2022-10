Marco Costa assinala aniversário da irmã com mensagem especial

Marco Costa está em clima de festa, pois a sua irmã, Soraia, completa mais um ano, esta terça-feira, 4 de outubro.

O pasteleiro fez questão de assinalar publicamente, no perfil da rede social Instagram, a data com a partilha de várias imagens, acompanhadas com uma mensagem para a aniversariante.

“Parabéns à minha irmã! Ao meu braço direito! A quem eu sei que posso confiar a minha vida! 35 anos! Estás como o vinho do Porto cada vez melhor! Para ti desejo o mundo pois se alguém merece és tu! Amo-te mana Soraia Oliveira”, escreveu num primeiro InstaStories.

Numa segunda publicação, o antigo concorrente de “Big Brother Famosos 2” (TVI) pediu ainda aos admiradores para darem os parabéns à sua irmã.

“Carinha de terrorista. Saudades de te dar umas porradas. Amo-te. Quero todos a dar os parabéns à minha irmã”, pode ler-se na fotografia.