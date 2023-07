Marco Costa celebra aniversário e festejou “à grande”

Este domingo, dia 30 de julho, Marco Costa comemora o seu aniversário e festejou “à grande” com amigos e familiares.

Este domingo, dia 30 de julho, Marco Costa está de parabéns. O pasteleiro completa mais uma volta ao sol e a festa começou assim que os ponteiros do relógio “baterem” a meia-noite.

As comemorações iniciaram logo no primeiro minuto do dia com os amigos e familiares de Marco a cantarem-lhe os parabéns. Num jantar animado, a companheira do pasteleiro, Carolina Pinto, foi mostrando alguns momentos nas redes sociais.

Marco Costa também já partilhou no seu Instagram várias das publicações de pessoas a desejarem-lhe um “feliz aniversário”.

Carolina Pinto partilhou uma foto do companheiro com a filha ao colo e escreve: “Parabéns papá, que contes muitos”. Inês Simões também assinalou a data: “Parabéns Marco Costa. Das pessoas mais trabalhadoras e empreendedoras que conheço”.

De relembrar que o pasteleiro está lesionado após ter sofrido um acidente de trabalho. Revelou mais tarde que teve uma “rotura total do bíceps direito”. “O esquerdo já tinha ido em 2018. Venha a operação. Rezar para que corra tudo bem na recuperação”, contou.