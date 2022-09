Marco Costa confessa luta contra a “depressão”: “As lágrimas começam a cair”

Marco Costa revelou, esta quarta-feira, 28 de setembro, estar a viver uma depressão. O pasteleiro assumiu que só pensa em desistir.

O antigo concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) desabafou sobre estar a enfrentar um estado depressivo, referindo que as lágrimas começam a cair e não acredita que foi “apanhado”.

“Rodeado de bolos dou por mim estourado, olho para o relógio e estou atrasado! A cabeça parece querer rebentar. As lágrimas começam a cair, não acredito que me deixei apanhar

Depois de tanto tempo andar a fugir. Depressão, ou um esgotamento. Algo me apanhou”, começou por admitir.

“Tento manter-me em movimento. Mas o meu corpo bloqueou! Só quero desistir. Mas a pressão não me deixa! A final sou o Marco, o super-homem da família, aquele que nunca se queixa! As pernas tremem, o coração dói ao bater e os meus olhos não mentem. Que me está a acontecer? Procuro que nunca falte nada aos meus, mas agora falta-me a mim!” referiu.

O empresário acredita que tem de parar antes que acabe numa cama de hospital. “Sozinho na fábrica num choro sem fim! Não é fácil ser o capitão, aquele que todos seguem. Tens de estar sempre bem. Para que eles não desesperem! Enquanto escrevo o coração acalma e sinto-me a voltar ao normal. Penso: ‘Tenho de parar antes que acabe numa cama de hospital!’” disse.

No entanto, Marco Costa afirmou que tem mais trabalho para fazer: “A vontade de parar é imensa, mas tenho mais dez bolos para fazer! Penso ‘trabalha’ mais um pouco, Marco. Tens uma família para dar de comer! Sou um leão cansado que não sabe mais o que fazer. […] Fez bem escrever e desabafar. Na minha mente ouço o meu pai: ‘Bora, puto, está na hora de ir trabalhar e tu tens de continuar!’”

“É mesmo isso! Siga. Por vezes também fraquejo. Não pensem que sou o mais forte de todos! A diferença não está em passar, ou não mal. Está sim em não desistir! Mantenham-se firmes! Estamos juntos”, rematou.