Marco Costa cumpre sonho de criança: “Vou gritar para o meu pai ouvir”

Marco Costa partilhou com os seguidores a realização de um sonho: a aquisição de um carro de luxo. O pasteleiro lembrou o pai.

Marco Costa, pasteleiro e antigo participante do “Big Brother”, da TVI, realizou o sonho de ter um carro de luxo, que já ambicionava desde que era criança.

“Mais um sonho realizado! Lembro-me de em pequeno a minha mãe ter um Opel Corsa (bem antigo), o meu pai acho que nem carro tinha, mas tinha um amigo, o António, que lhe costumava emprestar o seu Porsche 911 amarelo. O carro era lindo, acreditem!”, começou por escrever nas redes sociais.

“Aquilo fazia parar a escola da Pontinha sempre que o meu pai me ia levar! Na altura mentia, dizia que o carro era do meu pai, só para me armar em bom. Ainda que não fosse o mais correto, fazia-o com um sorriso nos lábios!”

“Disse para mim Próprio um dia terei o MEU Porsche! Não sei se será um 911, mas TEREI um!”, referiu ainda.

“Foram muitos anos de trabalho, a juntar para o sonho e hoje chegou o dia! A escolha foi a pensar na família que vai aumentar. Sei que para muitos de vocês é apenas um carro,

Sei também que para muitos outros será uma mera futilidade, Sei que para outros tantos e esses é que importam para mim Serei uma inspiração!”

“Hoje vou gritar para o meu pai ouvir!”, concluiu Marco Costa.