Marco Costa declara-se à avó: “Amo a energia e ensinamento que ela me dá”

Avó de Marco Costa está de parabéns: na página de Instagram, o pasteleiro dedicou uma mensagem especial à “mais linda e bem disposta do mundo”.

Dia de festa na casa de Marco Costa. A avó do pasteleiro completa mais um ano de vida e, na página de Instagram, o neto decidiu destacar a data especial.

“Hoje a minha avó, a avó de todos que me acompanham, está de parabéns! São os 18 aninhos desta jovem que quero que dure muitos mais. Amo a minha avó, e amo a energia e ensinamento que ela me dá, de ver a vida sempre com um sorriso na cara! Parabéns, avó Alcina”, escreveu.

“Hoje quero que todos desse lado mandem uma mensagem de parabéns à avó, ela ama tudo o que lhe enviam! Obrigado a todos pelo amor que mostram pela a avó mais linda e bem disposta do mundo”, acrescentou.