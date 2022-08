Marco Costa declara-se à companheira e garante: “Vou estar sempre lado a lado contigo!”

Pouco tempo depois de ter anunciado que vai ser pai pela primeira vez, Marco Costa voltou a declarar-se à sua companheira, Carolina Pinto.

“Eu sei que o amor pode ser piroso, mas quando estás encantado com a tua mulher não estás nem ai. Amo-te meu amor”, começou por afirmar.

“Que a única coisa que não te acompanhe seja no crescimento da tua linda barriga, porque, de resto, quero e vou estar sempre lado a lado contigo!”, rematou.

Na caixa de comentários os elogios multiplicaram-se. “Nada piroso! Lindo! E sim, cuidado com a barriga que as vezes cresce em dupla!”, referiu Virgina López, escritora e ex-concorrente do “reality show” “Big Brother Famosos 2”, na TVI.