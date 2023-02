Marco Costa declara-se à filha: “Ser teu pai é a maior conquista”

Marco Costa voltou a recorrer às suas redes sociais para dedicar uma mensagem emocionada à sua filha, Maria Emília.

Pai de “primeira viagem”, o pasteleiro tem partilhado vários momentos com os seus seguidores.

“Ser teu pai é a maior conquista da minha vida. Eu amo-te minha filha! Tu és a resposta de todas as vezes que pedi por um milagre! És o meu coração fora do peito! Com apenas um mês já me ensinaste tanto!”, começou por escrever.

“Fui Pai com melhor mãe que a vida podia ter-me dado! Chegaste na altura certa, no tempo certo! O teu avô está la em cima a olhar por nós e ele sabe o que faz”, rematou.

Recorde-se que Maria Emília é fruto da relação que Marco Costa mantém com Carolina Pinto. Porém, a companheira do pasteleiro já é mãe de um menino mais velho fruto de uma relação anterior.