Marco Costa declara-se a namorada em dia de aniversário

Marco Costa vive uma fase bastante feliz da sua vida e faz questão de partilhar com o mundo a sua alegria.

A namorada do pasteleiro, Carolina Pinto, completou 29 anos, neste sábado, 6 de novembro, e Marco Costa fez-lhe uma dedicatória, através de uma imagem partilhada no InstaStorie, ferramenta do Instagram.

“Parabéns à namorada mais gata que faz anos hoje! É o 1.º aniversário contigo, mas que de hoje em diante festejemos todos para sempre”, escreveu.

A companheira de Marco Costa ficou emocionada com a partilha do namorado e retribui o gesto com a publicação de uma imagem do casal que legendou com: “O melhor presente”.