Marco Costa desabafa sobre a paternidade: “Não acredito em bons pais”

O pasteleiro Marco Costa fez um desabafo sobre a paternidade e referiu que não acredita “em bons pais”.

Com a filha, a pequena Maria Emília, ao colo, o pasteleiro Marco Costa fez um desabafo sobre a paternidade. “Não acredito em bons pais! Ser pai, para mim, significa isso mesmo, ser bom! Ou pelo menos o melhor que sabemos/podemos para fazer o melhor pelos nossos filhos!”, começou por referir nas redes sociais.

“Ser pai é diferente de fazer um filho/a, ser pai é cuidar, amar e não deixar que nada falte!

Ser pai é fazer a nossa parte e não ‘ajudar’ a mãe. Ser pai é dividir tarefas e trabalhar em equipa com a mãe. Tudo o que seja o contrario disto é só ser o progenitor e não ser pai!”

“Como escreveu um livro um grande amigo meu @nuno_graciano: ‘Não me chamem de bom pai’. Chamem me apenas de pai. Ser pai é difícil mas é o melhor do mundo”, concluiu Marco Costa.