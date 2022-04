Marco Costa desvenda como gostaria que fosse o casamento

Marco Costa, concorrente do “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, esteve à conversa com os colegas de casa e revelou alguns dos desejos para o casamento com a companheira, Carolina Pinto.

Depois de questionado por Vanessa Oliveira, o pasteleiro começou por recordar o primeiro casamento com a “influencer” Vanessa Martins. “Levei 30 pessoas, ela é que levou para aí 70. Não tenho assim tanta gente para convidar, porque também um gajo não conseguia levar toda a gente”.

De seguida, o concorrente confessou o desejo de voltar a dar o nó, desta vez, com Carolina Pinto, e numa cerimónia na praia. “Ainda por cima é fixe, porque o Vicente pode levar as alianças. Já viste ali o Tortas a entrar na igreja? Na igreja não sei se posso voltar a casar, porque já casei na igreja, mas na praia lá com o registo”, disse.

“Entra a Carolina, depois vem o Vicente mais o Tortas, o Vicente já está mais crescido… Mano, bué fixe! O Vicente a andar, o Tortas com as alianças no pescoço e o Vicente tira do pescoço e dá”, acrescentou Marco Costa que ainda disse: “Se calhar para o ano peço-lhe em casamento”.