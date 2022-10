Marco Costa e a namorada, Carolina Pinto, divertem-se na Madeira

Marco Costa e a namorada, Carolina Pinto, fizeram as malas e viajaram até à Madeira para desfrutarem de uma “escapadinha” a dois.

O pasteleiro e a influenciadora digital estão a divertir-se na ilha, aproveitando para conhecer a gastronomia, os pontos turísticos mais mediáticos e estar com a ex-concorrente dos “realitys show” da TVI Érica Silva.

Nas redes sociais, tanto Marco Costa como Carolina Pinto foram partilhando vários episódios desta aventura a dois.

O casal está à espera da primeira filha em comum. A bebé vai chamar-se Maria Emília, tal como os dois tinham revelado nas redes sociais. O pasteleiro confessou estar a muito feliz com o desafio da paternidade.

Lembre-se que o empresário pediu a namorada em casamento durante um concerto do cantor Nininho Vaz Maia. A companheira do pasteleiro anunciou que a cerimónia vai acontecer no próximo ano.

Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro do ano passado. Também já vivem juntos. Este é o primeiro relacionamento que Marco Costa torna conhecido depois do divórcio de Vanessa Martins.