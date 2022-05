Marco Costa é o repórter convidado do próximo “Somos Portugal” (TVI)

Marco Costa, ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, na TVI, é o próximo repórter convidado do “Somos Portugal”, no domingo, 15 de maio.

A notícia foi avançada por Cristina Ferreira através da sua página de Instagram, esta quarta-feira, 11 de maio. “O meu Marco. Gosto dele desde o primeiro dia”, começou por escrever. “Um menino grande que lutou muito para conquistar o que tem. É todo coração. Domingo é ele o repórter convidado no somos Portugal no Entroncamento. Merece tudo na vida. E eu cá estarei para aplaudir”, escreveu. Recorde-se que o pasteleiro ficou em segundo lugar no “reality show” tendo perdido o primeiro lugar para Bernardo Sousa.