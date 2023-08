Marco Costa encanta seguidores em novo retrato com a filha

Marco Costa embarcou na primeira viagem com a filha Maria Emília e partilhou fotos das férias às quais os seguidores não resistiram.

Marco Costa e Carolina Pinto embarcaram numa viagem de família, a primeira do casal com a filha em comum, Maria Emília. E a ilha espanhola Palma de Maiorca foi o destino escolhido para as férias de verão.

Nas redes sociais, o casal tem partilhado registos dos momentos em família e de diversão nas férias.

“Nem nos meus maiores sonhos”, escreveu Carolina Pinto no Instagram, ao qual Marco Costa respondeu: “Minha família linda. Tudo com vocês faz sentido”.

Além disso, o pasteleiro ainda escreveu: “Nem nos teus, nem nos meus! Sonhos que são melhores acordado do que a dormir! É o que a minha família é para mim!”.

Com as fotografias ternurentas que o casal partilhou, os seguidores não ficaram parados ao ver Maria Emília junta do pai e Vicente, filho de Carolina Pinto. “Família linda”, “Cara chapada do Marco”, “A Maria Emília é a carinha do pai” e “A Mimi está uma bonequinha linda e o Vicente um príncipe” foram alguns dos comentários.