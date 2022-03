Marco Costa lembra primeiro encontro com José Castelo Branco: “Dei-lhe uma palmada no rabo”

Marco Costa lembrou o primeiro encontro com José Castelo Branco e a “palmada” que lhe deu “dois segundos” depois de se terem conhecido.

O concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) estava à conversa com os restantes colegas da “casa mais vigiada” do país quando recordou o episódio em que conheceu o “socialite” num evento.

“Quando eu chego, nunca o tinha visto, ele agarra-me na minha camisola e diz: ‘Quem é você?’. E eu disse: ‘Zé, você não me faça isso que me arrepia todo’”, começou por relatar o pasteleiro.

Em jeito de brincadeira, na altura, o jogador do “reality show” deu-lhe “uma palmada”: “Conheci-o em dois segundos. […] Foi instantâneo, dei-lhe uma palmada no rabo e ele: ‘Ai, seu macaco’. Ficou com a mão marcada no rabo”.

Marco Costa entrou na nova edição do “Big Brother Famosos”, que foi para o ar no passado domingo, 27 de fevereiro.

Além do pasteleiro, também fazem parte deste formato Maria, Bernardo Sousa, Mafalda Matos, Nuno Graciano, Tanya, Vanessa Silva, Sara Aleixo, Fernando Semedo, Pedro Pico, Miguel Azevedo, Daniel Kenedy e Bruna Gomes.