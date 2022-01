Marco Costa: “Falar todos vão falar por isso faz o que faz feliz!”

Marco Costa admitiu estar “cansado” das pessoas que têm sempre uma palavra a dizer sobre a sua vida. Por isso, o pasteleiro deixou um apelo aos seguidores.

O também empresário assumiu, no perfil de Instagram, que tem escutado várias opiniões sobre a sua vida. Porém, o pasteleiro confessou que está “cansado” e que há dias em que tem menos força.

“Vivemos num mundo cheio de perspetivas, se para uns tenho 30 anos e sou novo, para outros tenho 30 e já devia ter a minha família formada! Se uns acham que sou um trabalhador nato que tudo faço para que nada falte aos meus, outros acham me louco por trabalhar tanto, que assim nunca terei ninguém, nem aproveitarei a vida! Para uns ser conhecido é incrível, as várias coisas que acham que ter acesso, para outros era impensável perder a privacidade por nada deste mundo! Para mim é um pouco disto tudo!” explicou.

“Tem dias que me acho cheio de força, com coragem de virar o mundo, noutros dias acordo cansado, a sentir me velho e sem energia nem paciência. Há dias que quanto mais trabalho mais feliz estou, há outros que olho a volta e penso: ‘Para que trabalho eu tanto a vida passa e que fiz?’ Há dias que penso: ‘que moral, arranjei mesa naquele restaurante por ser o ‘Marco’, mas no mesmo momento penso: ‘só queria sair com quem quero sem medo se ser visto’”, prosseguiu.

Contudo, Marco Costa acredita que a vida é “mesmo isto”. “Perspetivas diferentes, mas que não estão erradas! Não se sintam mal por ouvirem comentários menos bons, não se sintam mal por se sentirem perdidos às vezes, sintam-se bem por mudar sempre que achem que estão mal! Nós não vivemos só uma vez, antes pelo contrário… Nós morremos sim só uma vez, porque viver, vivemos todos os dias e cada dia pode ter um começo e perspetiva diferente! Falar todos vão falar por isso faz o que faz feliz!”