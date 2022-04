Marco Costa frustrado por não ter ganho o “Big Brother”: “Não precisava do programa para nada!”

Marco Costa mostrou-se frustrado por ter perdido o “Big Brother” para Bernardo Sousa. “Merecia ganhar”, disse o pasteleiro em entrevista na TVI.

Depois de ter saído da “casa mais vigiada do país” em segundo lugar, Marco Costa não escondeu a sua frustração pela derrota para Bernardo Sousa.

“Fui o melhor jogador. Merecia ganhar. Mentia se não dissesse que não fiquei triste por não ter ganho”, começou por referir no programa da TVI “Dois às 10”.

Depois de várias participações em “reality shows”, o pasteleiro desistiu de concorrer a programas deste género.

“Arrumei as botas e escusam de me convidar. É um risco muito grande participar, se pisarmos um risco e cometermos um pequeno erro, temos muito a perder. Eu não precisava do programa para nada na minha vida, tenho o meu negócio organizado cá fora”, rematou Marco Costa.