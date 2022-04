Marco Costa garante que não será comentador do “Big Brother”

Marco Costa esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e abordou os rumores que dão conta de um suposto contrato do pasteleiro com a TVI.

O pasteleiro, que ficou em segundo lugar no “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, explicou, no programa “Goucha”, que arrumou as botas e terminou a sua vida de programas.

“Aproveito para lhe perguntar porque toda a gente diz que fui convidado e que tenho um contrato para um programa de televisão. Se souber de alguma coisa, diga-me já. Já vi que ia ser comentador, que ia ter um novo espaço”, disse.

De seguida, o apresentador questionou o ex-concorrente ao que este respondeu: “Nunca fui, não quero ser comentador. Porque não sei comentar, sou muito influenciado por aquilo que vivi lá dentro e porque conheço o jogo à minha maneira”.