Marco Costa irritado por ver o carro riscado

Furioso, irritado e indignado: é como ficou Marco Costa ao descobrir que lhe tinham riscado o carro. Insultos “voaram” para todos os lados.

O dia não amanheceu de forma positiva para Marco Costa. Até pelo contrário, o conhecido pasteleiro começou esta sexta-feira, dia 7 de julho, irritado, furioso e indignado.

O também empresário do ramo imobiliário esteve durante a noite a trabalhar e percebeu que, enquanto se dedicava à sua ocupação, lhe tinham riscado o carro, alegadamente de forma propositada.

Nas redes sociais, Marco mostrou a sua indignação ao partilhar um vídeo no qual mostra os estragos feitos no automóvel e dirigiu-se a quem o causou, com bastante fúria e muitos insultos.

“Agradece aí, que venha aqui riscar o meu carro, que sabe onde é que eu trabalho… Ele que passe aí…”, começou por dizer. Com os insultos e nomes de proferiu, continuou: “É o que vocês merecem que eu vos chame… Vocês, a quem me riscou o carro”.

Ainda no mês passado, o pasteleiro contou nas redes sociais sobre uma experiência emotiva que teve:”“É impressionante como é que durante meses não conseguimos arranjar tempo para almoçar, mas depois naquele dia, naquelas horas, conseguimos tirar um dia inteiro, quase, para estar no velório”.