Marco Costa lembra pai em dia de aniversário: “Estejas onde estiveres, brinde a ti”

Marco Costa lembrou, esta quinta-feira, 9 de setembro, o pai no dia em que este completaria 63 anos. “Estejas onde estiveres, um brinde a ti”, escreveu.

O ex-companheiro da atriz Vanessa Martins demonstrou estar com saudades do progenitor, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, numa data que confessou não ser “fácil”.

“Hoje farias 63 anos! Este dia nunca é um dia fácil. Mas estejas onde estiveres, um brinde a ti, meu pai. Amo-te. Saudades, meu pai!” pode ler-se na publicação do também empresário e pasteleiro.

O chefe de pastelaria mostrou-se, recentemente, realizado por ter melhorado a sua forma física. “Quantas vezes pensamos em mandar a toalha ao chão?” questionou num desabafo nas redes sociais.

“Nas redes sociais temos o poder de controlar o que queremos mostrar, podia facilmente só mostrar o lado bom, só as fotos em grande forma física, mas esse não é o real! Não se iludam, todos temos dificuldades e problemas na vida!” afirmou, ainda.