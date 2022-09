Marco Costa lembra pai: “Tenho muitas saudades tuas!”

Marco Costa lembrou, esta sexta-feira, 9 de setembro, o pai, que completaria 64 anos. O pasteleiro deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais.

A preparar-se para ser pai pela primeira vez, fruto do namoro com Carolina Pinto, o também empresário lamentou, no perfil de Instagram, que o progenitor não possa estar presente para se tornar avô.

“Parabéns, pai, farias 64 anos […] Tenho muitas saudades tuas! Não há um dia que passe que tu não estejas presente nos meus pensamentos! Vou ser pai! Faltas aqui tu para seres o avô da Maria Emília! Este ano tem-me corrido bem e tenho realizado vários sonhos, quase todos os que sonhei, estou a conquistá-los com trabalho e dedicação tal como tu me ensinaste!” disse.

Mesmo a viver quase todos os seus sonhos, o ex-concorrente da “Casa dos Segredos 2” (TVI) assumiu que trocava tudo para estar com o pai outra vez. “Ainda assim que desse para trocar todos os sonhos por um desejo, desejava ter-te aqui! […] Queria que conhecesses a Carolina [namorada], ela vai dar-te a neta mais linda do mundo!”

“Queria que estivesses do meu lado. Ás vezes, é difícil ser o homem da família, tem dias que o mar está bravo e sinto-me fraco para remar o barco em frente, (não mostro a ninguém, tu sabes que eu sou ‘rijo’), mas fazes-me falta nem que fosse para me segurar no braço e dizer ‘Bora, meu puto, tu consegues!’” prosseguiu.

Marco Costa pediu desculpa pelo desabafo, que justificou com as saudades: “Desculpa o desabafo, mas queria que soubesses a falta que me fazes! […] Que olhes por mim, me guies no caminho certo que eu cá em baixo, uns dias fraco, outros dias forte, prometo olhar pelos nossos! Amo-te, meu pai! […] Agora, vais ter uma neta, mas prometo que se tiver um filho vai ter o teu nome e eu vou querer ensinar-lhe tudo o que me ensinaste a mim!” concluiu.